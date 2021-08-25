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Немецкий суд ограничил доступ "Газпрома" к "Северному потоку-2"

Северный поток-2

Это связано с правилами честной конкуренции

Высший окружной суд Дюссельдорфа решил, что "Северный поток-2" не освобожден от правил ЕС, предусматривающих, что владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков поступающего в них газа. Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, суд отклонил жалобу операторов "Северного потока-2", которых поддерживает "Газпром", по транспортировке газа из России в Германию под Балтийским морем. Они утверждали, что эти нормы являются дискриминационными.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и поставляют газ на территории Европейского Союза, были обособленными. Такой шаг имеет целью обеспечить честную конкуренцию на рынке и предотвратить возможным препятствованием компаниям доступа к инфраструктуре.

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Предполагается, что компания, транспортирующая газ, также должна продавать свои мощности третьим сторонам.

Кроме "Газпрома", в консорциум также входят пять западных энергетических и нефтяных компаний, а именно: Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie. Они выделили 50% финансирования.

Как отмечается, оператор "Северного потока-2" утверждает, что правила, измененные в 2019 году, были направлены на атаку газопровода. Проект встретил сопротивление многих европейских стран, некоторые из них рассматривают его как госпредприятие РФ, призванное увеличить зависимость блока от российского газа.

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Напомним, 22 августа в исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2".

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