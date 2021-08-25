Немецкий суд ограничил доступ "Газпрома" к "Северному потоку-2"

Северный поток-2

Это связано с правилами честной конкуренции

Высший окружной суд Дюссельдорфа решил, что "Северный поток-2" не освобожден от правил ЕС, предусматривающих, что владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков поступающего в них газа. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, суд отклонил жалобу операторов "Северного потока-2", которых поддерживает "Газпром", по транспортировке газа из России в Германию под Балтийским морем. Они утверждали, что эти нормы являются дискриминационными.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и поставляют газ на территории Европейского Союза, были обособленными. Такой шаг имеет целью обеспечить честную конкуренцию на рынке и предотвратить возможным препятствованием компаниям доступа к инфраструктуре.

Предполагается, что компания, транспортирующая газ, также должна продавать свои мощности третьим сторонам.

Кроме "Газпрома", в консорциум также входят пять западных энергетических и нефтяных компаний, а именно: Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie. Они выделили 50% финансирования.

Как отмечается, оператор "Северного потока-2" утверждает, что правила, измененные в 2019 году, были направлены на атаку газопровода. Проект встретил сопротивление многих европейских стран, некоторые из них рассматривают его как госпредприятие РФ, призванное увеличить зависимость блока от российского газа.

Напомним, 22 августа в исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2".