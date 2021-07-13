Нелегальных белорусских мигрантов в Литве ограничат в передвижении

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Лица, которые были задержаны во время незаконного пересечения границы, будут ограничены в свободном передвижении, правах и свободе

Парламент Литвы принял поправку к закону в отношении мигрантов, которая была инициирована Министерством внутренних дел на фоне увеличения миграционного потока со стороны Беларуси. Об этом сообщает Lrt.

Стоит отметить, что изменения вступают в силу после их подписания президентом страны Гитанасом Науседой, впрочем, Кабинет министров Литвы настоял на том, чтобы поправки были согласованы как можно быстрее. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, увеличение миграционных потоков заставляют ускорить принятие соответствующих мер.

Общественные организации, со своей стороны, выступают против вышеупомянутых правок, поскольку это нарушает права человека и ставит под угрозу уязвимые слои населения. Юристы убеждены в том, что предложение МВД Литвы противоречит Конституции.

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Ранее сообщалось, что парламент Литвы принял резолюцию, в которой назвал рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.