Нелегальные мигранты прекратили штурмовать линию польской границы со стороны Беларуси

Граница Польши с Беларусью Фото из открытых источников

Несколько тысяч мигрантов разбили большой лагерь и пока не собираются уходить

Мигранты из стран Ближнего Востока прекратили штурмовать линию польской границы со стороны Беларуси в районе пограничного перехода Кузница - Брузги. Об этом сообщает Polskie Radio.

Несколько тысяч мигрантов разбили большой лагерь и пока не собираются уходить.

Отмечается, что польская сторона защищает свою границу с помощью 10 тысяч сотрудников пограничной службы, полиции, военных и сил территориальной обороны.

Кроме этого, для усиления продолжает прибывать военная техника.

"Мы ожидаем дальнейших действий. Единичные попытки проникнуть на территорию Польши были ночью. Информации о многочисленных колоннах мигрантов, следующих к польской границе, нет. Попыток массового проникновения в Польшу не зафиксировано", - заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер.

В частности польские пограничники рассказали в своем Twitter, что за прошедшие сутки зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы, задержали 17 человек, из которых большинство граждан Ирака, и арестовали за помощь 6 человек.

Также Белорусский пограничный комитет в своем Telegram-канале сообщает о тяжелом положении мигрантов и продолжает обвинять Польшу в необоснованном закрытии границы и вытеснении мигрантов в Беларуси.

При этом Минобороны Польши и ряд СМИ подчеркивают о большой группе белорусских военных, которые не позволяют мигрантам уйти вглубь страны.

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

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Напомним, ранее мы писали, что у границы с Польшей собралось около 3-4 тысяч нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Спецслужбы Беларуси отпугивают людей от попыток вернуться на родину.

Как сообщалось ранее, нелегальные мигранты из Беларуси пытались силой пересечь заграждение на польско-белорусской границе. В результате инцидента частично разрушено заграждение из колючей проволоки.