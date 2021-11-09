Нелегальные мигранты прекратили штурмовать линию польской границы со стороны Беларуси
Несколько тысяч мигрантов разбили большой лагерь и пока не собираются уходить
Мигранты из стран Ближнего Востока прекратили штурмовать линию польской границы со стороны Беларуси в районе пограничного перехода Кузница - Брузги. Об этом сообщает Polskie Radio.
Несколько тысяч мигрантов разбили большой лагерь и пока не собираются уходить.
Отмечается, что польская сторона защищает свою границу с помощью 10 тысяч сотрудников пограничной службы, полиции, военных и сил территориальной обороны.
Кроме этого, для усиления продолжает прибывать военная техника.
"Мы ожидаем дальнейших действий. Единичные попытки проникнуть на территорию Польши были ночью. Информации о многочисленных колоннах мигрантов, следующих к польской границе, нет. Попыток массового проникновения в Польшу не зафиксировано", - заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер.
В частности польские пограничники рассказали в своем Twitter, что за прошедшие сутки зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы, задержали 17 человек, из которых большинство граждан Ирака, и арестовали за помощь 6 человек.
Также Белорусский пограничный комитет в своем Telegram-канале сообщает о тяжелом положении мигрантов и продолжает обвинять Польшу в необоснованном закрытии границы и вытеснении мигрантов в Беларуси.
При этом Минобороны Польши и ряд СМИ подчеркивают о большой группе белорусских военных, которые не позволяют мигрантам уйти вглубь страны.
Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 9, 2021
Напомним, ранее мы писали, что у границы с Польшей собралось около 3-4 тысяч нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Спецслужбы Беларуси отпугивают людей от попыток вернуться на родину.
Как сообщалось ранее, нелегальные мигранты из Беларуси пытались силой пересечь заграждение на польско-белорусской границе. В результате инцидента частично разрушено заграждение из колючей проволоки.