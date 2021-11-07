Нелегальные мигранты атаковали польских военных на границе со стороны Беларуси

Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса атаковала польские посты

"Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - говорится в сообщении ведомства.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

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Напомним, ранее мы писали, что в Польше неподалеку от границы с Беларусью правоохранители обнаружили тело молодого мужчины. Документы указывают, что это 24-летний сириец, который до того находился в Беларуси.