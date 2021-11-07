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Нелегальные мигранты атаковали польских военных на границе со стороны Беларуси

Граница Польши с Беларусью Фото из открытых источников

Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса атаковала польские посты

Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются пересечь белорусско-польская граница в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. Видео инцидента обнародовало Министерство национальной обороны Польши в своем Twitter.

"Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, ранее мы писали, что в Польше неподалеку от границы с Беларусью правоохранители обнаружили тело молодого мужчины. Документы указывают, что это 24-летний сириец, который до того находился в Беларуси.

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