Нелегальные мигранты атаковали польских военных на границе со стороны Беларуси
Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса атаковала польские посты
Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются пересечь белорусско-польская граница в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. Видео инцидента обнародовало Министерство национальной обороны Польши в своем Twitter.
"Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - говорится в сообщении ведомства.
Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 7, 2021
Напомним, ранее мы писали, что в Польше неподалеку от границы с Беларусью правоохранители обнаружили тело молодого мужчины. Документы указывают, что это 24-летний сириец, который до того находился в Беларуси.