Называют "убийцами": На острове Уайт в Англии нашли два новых вида динозавров

В Англии на острове Уайт обнаружили два новых вида динозавров

У них были "крокодилообразные черепа", позволявшие охотиться на суше и в воде

В Англии на острове Уайт обнаружили два новых вида динозавров — каждый размером со школьный автобус. Об этом сообщили в научном журнале Scientific Reports, цитирует The Independent.

Отмечается, что животных называют "убийцами", ведь у них были "крокодилообразные черепа", позволявшие охотиться на суше и в воде.

Кроме этого, у динозавров были острые как бритва зубы и когти, а также хлыстообразный хвост.

Ученые из Саутгемптонского университета обнаружили, что окаменелости принадлежат двум ранее неизвестным видам динозавров-тероподов из семейства спинозаврових.

Отмечается, что части двух черепов коллекционеры нашли несколько лет назад на пляже вблизи Брайстоуну.

После этого к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров, которые извлекли более 50 костей животных.

Породы, в которых нашли кости, относятся к раннему меловому периоду, их возраст — примерно 125 миллионов лет.

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Подчеркивается, что оба животного достигали 9 метров в длину, более 3 метров в высоту и весили около пяти тонн. Они тесно связаны с гигантским спинозаврами — крупнейшим наземным мясоедом, который когда-либо жил.

Одного динозавра назвали Ceratosuchops inferodios, что переводится как "адская цапля с лицом крокодила". У него на лице была череда рогов и шишек, он передвигался как современная цапля.

Второго назвали Riparovenator milnerae, что означает "охотник на берегу реки Милнера" — в честь британского палеонтолога Анджелы Милнер.