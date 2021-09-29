Называют "убийцами": На острове Уайт в Англии нашли два новых вида динозавров
У них были "крокодилообразные черепа", позволявшие охотиться на суше и в воде
В Англии на острове Уайт обнаружили два новых вида динозавров — каждый размером со школьный автобус. Об этом сообщили в научном журнале Scientific Reports, цитирует The Independent.
Отмечается, что животных называют "убийцами", ведь у них были "крокодилообразные черепа", позволявшие охотиться на суше и в воде.
Кроме этого, у динозавров были острые как бритва зубы и когти, а также хлыстообразный хвост.
Ученые из Саутгемптонского университета обнаружили, что окаменелости принадлежат двум ранее неизвестным видам динозавров-тероподов из семейства спинозаврових.
Отмечается, что части двух черепов коллекционеры нашли несколько лет назад на пляже вблизи Брайстоуну.
После этого к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров, которые извлекли более 50 костей животных.
Породы, в которых нашли кости, относятся к раннему меловому периоду, их возраст — примерно 125 миллионов лет.
Подчеркивается, что оба животного достигали 9 метров в длину, более 3 метров в высоту и весили около пяти тонн. Они тесно связаны с гигантским спинозаврами — крупнейшим наземным мясоедом, который когда-либо жил.
Одного динозавра назвали Ceratosuchops inferodios, что переводится как "адская цапля с лицом крокодила". У него на лице была череда рогов и шишек, он передвигался как современная цапля.
Второго назвали Riparovenator milnerae, что означает "охотник на берегу реки Милнера" — в честь британского палеонтолога Анджелы Милнер.
Кроме этого, анализ показал, что спинозаврові эволюционировали в Европе, а затем распространились в Азии, Африке и Южной Америке.
Самым скандальным был спинозавр, или "рептилия с шипами", длиной 15 метров с "парусом" на спине (это были высокие позвоночные шипы).
"Это самая редкая и захватывающая находка, которую я сделал за более чем 30 лет", - подчеркнул коллекционер окаменелостей Брайан Фостер.
Сообщается, что остров Уайт окрестили "островом динозавров", ведь там нашли больше костей динозавров, чем где-либо еще в Европе. Находка закрепляет за ним статус одного из лучших мест для поиска останков динозавров.
Подчеркивается, что найденные окаменелости выставят в Музее острова динозавров.
Напомним, ранее в Австралии ученые подтвердили открытие нового вида динозавров. Эксперты долго пытались классифицировать динозавра, но в конце концов поняли, что это совершенно новый вид, который ранее не был исследован.