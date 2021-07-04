Названо количество украинцев, получивших COVID-вакцины в Польше

Фото из открытых источников

Сейчас в Польше осуществлено почти 30 млн прививок

В Польше по состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тысяч иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Минздрав Польши.

Как отмечается, до конца июня в целом 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу среди них составляют граждане Украины – более 10,6 тысячи.

Украинцы вакцинируются на территории Польши на тех же основаниях, что и граждане страны. Вакцина для них является бесплатной.

Иностранцы, имеющие польское идентификационной код (PESEL), получают электронное направление на прививку автоматически, в противном случае нужно получить направление у врача на основании заграничного паспорта.

"Первую дозу вакцины или однодозовую вакцину Janssen (Johnson & Johnson) получили 10632 гражданина Украины зато две дозы – 1 797 украинцев", – отмечается в сообщении.

К слову, сейчас в Польше осуществлено почти 30 млн прививок, полностью вакцинировались более 13,7 млн человек.

В Украине с начала вакцинальной кампании 2 059 728 человек уже получили первую дозу препарата, из которых 841 291 человек – полностью иммунизирована.