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Названа возможная причина мощного взрыва во Франции

Из-за взрыва несколько зданий оказались под угрозой обвала NicolaPlume/Twitter

В результате инцидента пострадали пять человек

Взрыв в жилом доме французский город Бордо мог возникнуть в результате утечки бытового газа. Об этом сообщает Sudouest

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы. Основная версия взрыва — утечка бытового газа. Эксперты предварительно предположили, что инцидент может быть связан с работами в гараже.

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Также стало известно, что в результате взрыва пострадали пять человек. Один из них — 89-летний мужчина, получивший серьезные повреждения. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, он был владельцем гаража, где произошел взрыв.

Сейчас продолжаются поиски людей, которые могли оказаться под завалами. 

Напомним, 6 февраля утром во французском городе Бордо прогремел мощный взрыв в жилом доме, в результате здание было разрушено. Кроме того, существует угроза обрушения еще нескольких зданий. 

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