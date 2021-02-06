Названа возможная причина мощного взрыва во Франции
В результате инцидента пострадали пять человек
Взрыв в жилом доме французский город Бордо мог возникнуть в результате утечки бытового газа. Об этом сообщает Sudouest.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы. Основная версия взрыва — утечка бытового газа. Эксперты предварительно предположили, что инцидент может быть связан с работами в гараже.
Также стало известно, что в результате взрыва пострадали пять человек. Один из них — 89-летний мужчина, получивший серьезные повреждения. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, он был владельцем гаража, где произошел взрыв.
Сейчас продолжаются поиски людей, которые могли оказаться под завалами.
Напомним, 6 февраля утром во французском городе Бордо прогремел мощный взрыв в жилом доме, в результате здание было разрушено. Кроме того, существует угроза обрушения еще нескольких зданий.