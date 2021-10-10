Названа возможная причина крушения самолета с парашютистами в России
Самолет упал по техническим причинам. На высоте 70 метров пилоты доложили, что отказал левый двигатель
Причиной крушения самолета с парашютистами в Российской Федерации мог стать отказ одного из двигателей воздушного судна. Об этом сообщают "РИА Новости".
По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, самолет упал по техническим причинам. Пилоты пытались посадить самолет вдали от жилой застройки.
"В 09:05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку", - заявил он.
Напомним, сегодня в городе Мензелинск разбился самолет с парашютистами. Упал легкомоторный самолет L-410, принадлежавший местному аэроклубу. В результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Также известно, по предварительным данным, погибли 19 человек.