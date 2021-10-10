Названа возможная причина крушения самолета с парашютистами в России

Самолет упал по техническим причинам. На высоте 70 метров пилоты доложили, что отказал левый двигатель

Причиной крушения самолета с парашютистами в Российской Федерации мог стать отказ одного из двигателей воздушного судна. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, самолет упал по техническим причинам. Пилоты пытались посадить самолет вдали от жилой застройки.