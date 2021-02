Назван украинский фильм, который будет представлен на конкурсе Берлинале

Фото из открытых источников

Это будет фильм от Екатерины Горностай "Стоп-Земля"

Украину на Берлинском международном кинофестивале в 2021 году будет представлять лента режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля". Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

Как отмечается, мировая премьера фильма состоится в секции Berlinale Generation 14+.

При этом добавляется, что Европейский кинорынок (EFM) начнет работу уже 1 марта, а закончится уже 5-го. Проходить он будет онлайн через пандемию коронавируса в мире.

"Стоп-Земля" - это автобиографическая драма о 16-летней девочке Маше. С ней по жизни шагают близкие друзья Яна и Сеня. Однако, в один момент подросток влюбляется в своего одноклассника Сашу. Зрители узнают, стали ли чувства взаимными.

Ранее сообщалось, что украинских фильмов о Донбассе не оказалось в шорт-списке номинантов на премию "Оскар-2021". В частности, ленты Валентина Васяновича "Атлантида / Atlantis" и Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин/The Earth Is Blue As an Orange" были в лонг-листе.