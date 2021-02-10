Назван лучший футболист мира за последние десять лет
Им стал Лионель Месси
Футболист, рекордсмен по количеству забитых мячей в составе национальной сборной Аргентины и испанской ФК "Барселоны" Лионель Месси получил титул лучшего футболиста мира за 2011-2020 годы. Об этом сообщает международная организация IFFHS.
Как отмечается, для определения победителя провели опрос между представителями 150 стран мира. В лидеры вырвались Лионель Месси и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Однако аргентинец победил в поединке.
При этом добавляется, что в первую пятерку номинантов на лучшего футболиста десятилетия вошли также испанцы Андрес Иньеста и Серхио Рамос, а еще представитель Бразилии Неймар.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси во время матча впервые за 17 лет получил красную карту. Он поддался провокациям со стороны футболистов команды-соперницы.