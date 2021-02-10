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Назван лучший футболист мира за последние десять лет

Лионель Месси Reuters

Им стал Лионель Месси

Футболист, рекордсмен по количеству забитых мячей в составе национальной сборной Аргентины и испанской ФК "Барселоны" Лионель Месси получил титул лучшего футболиста мира за 2011-2020 годы. Об этом сообщает международная организация IFFHS.

Как отмечается, для определения победителя провели опрос между представителями 150 стран мира. В лидеры вырвались Лионель Месси и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Однако аргентинец победил в поединке.

При этом добавляется, что в первую пятерку номинантов на лучшего футболиста десятилетия вошли также испанцы Андрес Иньеста и Серхио Рамос, а еще представитель Бразилии Неймар.

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Ранее сообщалось, что Лионель Месси во время матча впервые за 17 лет получил красную карту. Он поддался провокациям со стороны футболистов команды-соперницы.

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