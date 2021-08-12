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Наводнения на севере Турции унесли жизни по меньшей мере 11 человек

Наводнение на севере Турции picture alliance/akg-images

Власти заявили, что подобной катастрофы в регионе не видели десятки лет

На севере Турции, в провинции Кастамону, наводнения, вызванные сильными дождями, унесли жизни уже 11 человек. Об этом сообщает DW.  

Согласно сообщению, подтопления также наблюдаются на черноморском побережье, в провинциях Синоп и Бартин, где одного человека считают пропавшим без вести, а еще один умер от сердечного приступа.

Известно, что сильные дожди на севере страны начались вечером 10 августа. Непогода превратила улицы городов в реки, вызвав оползни, разрушавшие дороги.

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Как отмечается, к преодолению последствий наводнения привлекли около тысячи спасателей, которые раздают продукты и размещают людей в студенческих общежитиях. Всего эвакуировали около 900 человек, многих из них пришлось забирать вертолетами с крыш домов.

На видеокадрах, снятых в зоне катастрофы видно, как уровень воды на улицах поднялся до высоты дорожных знаков, а мосты разрушались, не выдерживая силы потоков.

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Напомним, утром 8 августа на западе Турции перевернулся автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. 

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