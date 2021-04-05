Навальный попал в медчасть

Алексей Навальный Instagram/Алексей Навальный

У трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез

Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу "Ив-Роше". В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза. Об этом сообщило российское агентство "РБК".

"У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура", - заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.

Перед этим Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.

Навальный также пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание.

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Ранее сообщалось, что адвокаты Алексея Навального начали бить тревогу, поскольку его состояние "крайне неблагополучное". Политика обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении не сказали. В частности, он испытывает сильные боли в спине и правой ноге.

Впоследствии стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается употреблять пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.