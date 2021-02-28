Навального перевели в колонию, сейчас он на карантине

Алексей Навальный epa/vostock-photo

После карантина его переведут в отряд

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию города Покров Владимирской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

"У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбывания наказания. Первое время он будет находиться на карантине, затем его переведут в отряд", - отметил Мельников.

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Напомним, недавно в Москве суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене российскому оппозиционеру условного срока по делу "Ив Роше" на реальный и назначил ему 3,5 года заключения.

Впоследствии Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.

В четверг, 25 февраля, оппозиционного политика Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".