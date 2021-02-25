Навального этапировали из московского СИЗО
Куда он этапирован, пока не сообщается
Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которому по делу "Ив Роше" изменили условный срок на реальный, этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".
Об этом в Twitter сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.
"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России",- пишет он.
Напомним, недавно Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.
Позже Алексея Навального признали виновным в деле о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Оппозиционеру назначили штраф в размере 850 тысяч рублей.