Навального этапировали из московского СИЗО

Алексей Навальный Reuters

Куда он этапирован, пока не сообщается

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которому по делу "Ив Роше" изменили условный срок на реальный, этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".

Об этом в Twitter сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России",- пишет он.

Напомним, недавно Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.

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Позже Алексея Навального признали виновным в деле о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Оппозиционеру назначили штраф в размере 850 тысяч рублей.