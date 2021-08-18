home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

НАТО соберется на экстренное заседание в связи с критической ситуацией в Афганистане

Йенс Столтенберг. Фото: rferl.org

Оно состоится в пятницу, 20 августа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание министров иностранных дел стран Альянса из-за ситуации в Афганистане. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Йенс Столтенберг.

"Я созвал чрезвычайное виртуальное заседание министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 20 августа, чтобы продолжить тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану", - написал он.

Новости по теме: Афганский беглый президент находится на территории ОАЭ

Как сообщалось ранее, 15 августа представители радикального исламистского движения "Талибан" объявили о своей победе и завершении войны в Афганистане. Они захватили дворец президента в Кабуле.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект