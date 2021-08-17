НАТО прекращает поддержку правительства Афганистана: Его фактически не существует

Сейчас все средства в тресте Афганской национальной армии, которые были назначены на поддержку местных военнослужащих - были заморожены

Североатлантический альянс прекращает поддержку правительства Афганистана. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, его сегодня фактически не существует. Об этом он заявил во время брифинга.

Как отметил генсек, сейчас все средства в тресте Афганской национальной армии, которые были назначены на поддержку местных военнослужащих - были заморожены.

Также Столтенберг добавил, что НАТО может прибегать к точечным ударам по террористам, если они вернутся на территорию Афганистана.

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Напомним, ранее Совет Безопасности ООН выступил с коллективным заявлением, в котором призывал к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию "нового правительства, единого, инклюзивного и представительного - в том числе при полном, равном и значимом участии женщин".

Как сообщалось ранее, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран принимать и не депортировать беженцев из Афганистана.

Генсек также обратился к конфликтующим сторонам с просьбой проявить максимальную сдержанность для защиты людей.