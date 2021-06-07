НАТО не достигло согласия о Плане действий относительно членства Украины: На саммите будет заявление

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Саммит НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии

Саммит НАТО в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве, передает "Европейская правда".

"На этой встрече лидеры Альянса не дадут согласие на это решение. НАТО - организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет", - сказал он, комментируя вопрос о перспективах Украины и Грузии, которые стремятся получить ПДЧ.

Кроме того, заместитель генсека подчеркнул, что итоговое заявление саммита подтвердит, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в Альянсе.

"Официальный ответ - это то, что политика открытых людей является неизменной. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", - подчеркнул Джоанэ.

Чиновник также призвал Украину не разочаровываться из-за этого и привел пример Румынии.

"В начале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы (румыны, - ред.) не получили приглашения в НАТО, которого ожидали. Тогда мы имели большую проблему в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменилось и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО.

Держите курс, проводите реформы, работайте на свою цель", - резюмировал Мирча Джоанэ.

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Напомним, 28 мая, состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украиной, во время которого обсуждалось обновления пакета Целей партнерства Украины с НАТО, который содержит задания и мероприятия на период до 2025 года. В частности, помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении целей партнерства предыдущего периода.