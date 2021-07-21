NASA заявило о космических гонках США с Китаем

В то же время в агентстве надеются, что в будущем страны начнут сотрудничать

Глава NASA вспомнил, что сотрудничество США и России началось с начала программы "Союз-Аполлон" в 1975 году, несмотря на то, что страны в то время находились в состоянии холодной войны. Поэтому в управлении надеются, что в будущем Штатам удастся сотрудничать со своим оппонентом.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) Билл Нельсон заявил, что Америка и Китай участвуют в космических гонках. Об этом он сказал в интервью The Washington Post .

Он также отметил достижения Китая в развитии космической программы, которая, по его мнению, является частью и военной программы.

"Я думаю, что мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем. Они агрессивны, они хороши, но я бы хотел, чтобы они сделали то, что в свое время сделал Советский Союз в плане гражданской космической программы, я бы хотел, чтобы они сотрудничали и были прозрачны", - отметил Билл Нельсон.

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Напомним, ранее глава NASA Билл Нельсон посоветовал Вашингтону внимательно следить за совместными планами России и Китая в космической сфере, поскольку между странами есть большая конкуренция.

"Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы ни сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон.