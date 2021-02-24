NASA зашифровало сообщение на парашюте марсохода Perseverance

В соцсетях расшифровали послание примерно за шесть часов

Парашют марсохода Perseverance Фото из открытых источников

Один из инженеров в команде NASA зашифровал секретное сообщение на парашюте, с помощью которого марсоход Perseverance ("Настойчивость") совершил посадку на Красную планету. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что инженер Ян Кларк применил двоичный код и написал таким образом фразу Dare Mighty Things ("Отважьтесь на великие дела") на оранжевых и белых полосах парашюта. Эти слова являются девизом Лаборатории реактивного движения NASA, которая управляет миссией марсохода. Кроме того, на ободке парашюта были спрятаны GPS-координаты базы лаборатории в городе Пасадена, который расположен в штате Калифорния.

Расшифровка сообщения Twitter / NASA's Perseverance Mars Rover

Известно, что инженер, который любит головоломки, придумал соответствующую идею два года назад. Специалисты миссии хотели сделать необычный рисунок на нейлоновой ткани для получения информации об ориентации парашюта во время спуска.

При этом послание было разгадано в соцсетях примерно за шесть часов, после чего главный инженер марсохода Perseverance Адам Штельцнер подтвердил догадки.

Напомним, недавно марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. За более 6 месяцев полета аппарат преодолел 470 миллионов километров. Впоследствии марсоход прислал на Землю пять фото и первое в истории видео с Марса.