NASA запустило корабль Cygnus с частично созданной в Украине ракетой-носителем

Запуск ракеты-носителя Antares Конструкторское бюро "Южное"

Корабль должен доставить груз на МКС

В США автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Antares, одну из ступеней которой создали в Украине. Об этом сообщила пресс-служба конструкторского бюро "Южное" в Фейсбук.

Отмечается, что запуск состоялся сегодня, 20 февраля в 19:36 по киевскому времени на острове Уоллопс в штате Вирджиния. На борту транспортного корабля размещено около 8 тысяч фунтов полезного груза NASA для Международной космической станции.

В целом ракета-носитель состоит из двух ступеней, основную конструкцию первого из которых разработали украинские предприятия. Специалисты из конструкторского бюро в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска, а также прием и обработку телеметрической информации.

Прибыть Cygnus к МКС должно 22 февраля в 11:40 по киевскому времени. В целом миссия предназначена для доставки провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований, утилизации отработанного груза и вывода на орбиту ряда кубсатов и наноспутников.

Также корабль должен доставить на МКС суперкомпьютер SBC-2, который будут использовать для анализа данных о состоянии здоровья астронавтов, расшифровки и анализа их ДНК и для анализа результатов наблюдений за полярными залежами льда и молниями в атмосфере Земли.

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Напомним, недавно NASA выделило грант для доставки на поверхность Луны научного оборудования. Грант получила компания Firefly Aerospace, одним из основателей которой является украинец Максим Поляков.