NASA запустило корабль Cygnus с частично созданной в Украине ракетой-носителем
Корабль должен доставить груз на МКС
В США автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Antares, одну из ступеней которой создали в Украине. Об этом сообщила пресс-служба конструкторского бюро "Южное" в Фейсбук.
Отмечается, что запуск состоялся сегодня, 20 февраля в 19:36 по киевскому времени на острове Уоллопс в штате Вирджиния. На борту транспортного корабля размещено около 8 тысяч фунтов полезного груза NASA для Международной космической станции.
В целом ракета-носитель состоит из двух ступеней, основную конструкцию первого из которых разработали украинские предприятия. Специалисты из конструкторского бюро в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска, а также прием и обработку телеметрической информации.
Прибыть Cygnus к МКС должно 22 февраля в 11:40 по киевскому времени. В целом миссия предназначена для доставки провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований, утилизации отработанного груза и вывода на орбиту ряда кубсатов и наноспутников.
Также корабль должен доставить на МКС суперкомпьютер SBC-2, который будут использовать для анализа данных о состоянии здоровья астронавтов, расшифровки и анализа их ДНК и для анализа результатов наблюдений за полярными залежами льда и молниями в атмосфере Земли.
Напомним, недавно NASA выделило грант для доставки на поверхность Луны научного оборудования. Грант получила компания Firefly Aerospace, одним из основателей которой является украинец Максим Поляков.