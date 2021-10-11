NASA запускает первую миссию по изучению троянских астероидов Юпитера

Корабль совершит 12-летнее путешествие во внешнюю область Солнечной системы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит свою первую миссию по изучению троянских астероидов Юпитера. Об этом сообщил Space.com.

Как отмечается, миссия "Люси" прошла все предстартовые испытания и покинет космическую станцию на мысе Канаверал 16 октября.

Известно, что после запуска космический корабль совершит 12-летнее путешествие во внешнюю область Солнечной системы, где будет исследовать древние "троянские" астероиды, названные в честь персонажей Троянской войны, описанных в "Илиаде".

А сама миссия названа в честь австралопитека Люси. Так, изучение троянцев может обнаружить "ископаемые формирования планет" или материалы, которые смогут рассказать о ранней истории Солнечной системы по формированию планет и других космических тел.

Также "Люси" будет использовать различные камеры высокого разрешения, цветной формирователь сигналов видимого изображения, тепловой инфракрасный спектрометр и тому подобное.

В частности, миссия будет нацелена на астероидные тела таких типов: C-тип троянцев, D-тип и P-тип.

"Корабль "Люси" в 2025 году пролетит мимо 52246 Donaldjohanson, главный пояс астероидов. В 2027 году корабль прибудет в точку Lagrange L4 (группа астероидов, которые вращаются на 60 градусов впереди Юпитера), где он пролетит мимо астероиды 4:3548 Eurybates, 15094 Polymele, 11351 Leucus, 21900 Orus. После этого Люси вернется к Земле, чтобы сделать гравитационный маневр, который доставит ее в точку Lagrange L5 системы Юпитер-Солнце, где она посетит двойной астероид 617 Patroclus в 2033 году", - сообщили ученые.

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Всего Юпитер расположен в 5.2 А. е. от Солнца (1 А. е.= 149 млн км). Кроме этого, юпитерианские троянцы имеют такое же расстояние, однако могут быть чуть дальше или ближе к Солнцу. Многие трояны могут быть астероидами из пояса астероидов.

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Как сообщалось ранее, космическое агентство NASA в рамках миссии DART готовит к запуску корабль, который намеренно врежется в астероид. Целью полета является проверка, способен ли космический корабль изменить траекторию астероида в глубоком космосе.