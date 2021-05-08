NASA заключило контракт на отправку туриста на МКС
Сама миссия будет проходить в январе следующего года
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Axiom Space на отправку туриста на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2022 года. Об этом сообщает передает kommersant.
Как отмечается, миссия будет называться Axiom Mission 1 (Ax-1). Известно, что продлится она восемь дней.
При этом добавляется, что сам запуск будет выполняться с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не ранее января 2022 года.
Однако, информации о составе экипажа и название корабля пока немало. По данным Axiom Space, на МКС полетит корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
Напомним, ранее американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon (SpaceX) к Международной космической станции, которая состоится не раньше конца 2021 года.