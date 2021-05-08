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NASA заключило контракт на отправку туриста на МКС

Фото из открытых источников

Сама миссия будет проходить в январе следующего года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Axiom Space на отправку туриста на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2022 года. Об этом сообщает передает kommersant.

Как отмечается, миссия будет называться Axiom Mission 1 (Ax-1). Известно, что продлится она восемь дней.

При этом добавляется, что сам запуск будет выполняться с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не ранее января 2022 года. 

Однако, информации о составе экипажа и название корабля пока немало. По данным Axiom Space, на МКС полетит корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

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Напомним, ранее американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon (SpaceX) к Международной космической станции, которая состоится не раньше конца 2021 года.

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