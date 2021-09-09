NASA сделало анимацию полета на самый дорогой астероид, стоимостью $700 квинтиллионов

Анимация полета на Psyche 16 Nerdist

Большую часть астероида Psyche 16 составляют драгоценные металлы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) презентовало анимацию предстоящего полета на самый дорогой астероид в мире — Psyche 16, стоимость драгоценных металлов которого оценивают в $700 квинтиллионов. Об этом сообщил Nerdist.

Как отмечается, сейчас астероид находится на расстоянии 370 миллионов километров от Земли, а его размеры достигают 214 × 181 × 145 км. Его состав составляют металлы, в частности драгоценные.

Известно, что NASA планирует отправить к астероиду одноименную миссию Psyche в 2022 году. Но сам зонд прибудет на место лишь к 2026 году, поскольку тогда астероид будет ближе всего к Земле.

А пока этого не произошло, NASA анимировало полет, на котором видно, как зонд приближается к астероиду, а затем пролетает через каньоны Psyche 16.

Также ближе к концу видео NASA показывает, как зонд обнаруживает куски породы с вкраплением золота.

По словам ученых, кроме больших запасов железа и никеля, на астероиде можно найти платину и золото.

Однако, астероид интересен еще и тем, что может оказаться ядром бывшей планеты. Если теория подтвердится, исследователи впервые смогут изучить ядро планеты, что позволит понять, сколько драгоценных металлов в ядре Земли.

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Напомним, что ранее американский астронавт NASA Шейн Кимборо сфотографировал итальянскую столицу Рим и Ватикан вечером с Международной космической станции (МКС).