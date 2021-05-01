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NASA приостанавливает соглашение со SpaceX по высадке людей на Луну

Фото из открытых источников

Стоимость сделки составляла 2,9 млрд долларов

Космическое агентство США NASA приостановило сделку стоимостью 2,9 миллиарда долларов с компанией Илона Маска SpaceX, по которой и, в рамках программы "Артемида", работала над созданием системы посадки астронавтов на поверхность Луны. Об этом информирует агентство Reuters.

Решение было принято из-за жалоб компаний Blue Origin и Dynetics. Решение NASA означает, что SpaceX должна приостановить любую работу, специально связанную с контрактом, пока Счетная палата США (GAO) не примет окончательное решение, что ожидается не позднее 4 августа.

Громкий проект NASA с компанией Илона Маска SpaceX, имеет целью доставить людей на Луну впервые с 1972 года.

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Ранее сообщалось, что аэрокосмическая компания самого богатого человека мира Джеффа Безоса Blue Origin оспаривает контракт космического агентства NASA с компанией Илона Маска SpaceX. Контракт является частью миссии по возвращению астронавтов на Луну. 

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