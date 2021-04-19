NASA получило уникальный снимок космической пыли на орбите Венеры

Орбитальное пылевое кольцо Венеры NASA

Это первое изображение, которое предоставляет обзор явления почти на 360 градусов

Миссия NASA Parker Solar Probe представила первый полный обзор орбитального пылевого кольца Венеры, представляющего собой совокупность микроскопических пылевых частиц, циркулирующих вокруг Солнца по орбите Венеры. Об этом сообщает Phys.org.



Как отмечается, это первое изображение, которое отображает пылевое кольцо планеты почти на 360 градусах вокруг Солнца.

При этом добавляется, что соответствующее открытие даст ученым возможность лучше узнать, как зарождалась Солнечная система, образовывались планеты. А также поможет узнать происхождение этой пыли.

Стало известно, что на протяжении многих веков специалисты были убеждены, что космическая пыль - это обломки комет и астероидов. Однако, новое предположение отстаивает мнение о том, что пылевые бури на Марсе могут быть источником большей части пыли Солнечной системы.



Кроме этого, космическая пыль также может формировать строительные блоки звезд и планет, переносить газы между звездными системами и обеспечивать благоприятную среду для молодых планет.

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Напомним, ранее космический телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC4826, которую именуют "Глазом сатаны". Галактика расположена в созвездии Coma Berenices (Волосы Вероники) за 17 млн световых лет от Земли.