NASA показало Марс на снимке в 360 градусов
Панорамное фото "склеили" из 142 отдельных фотографий
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделало панорамный снимок с Красной планеты, используя снимки марсохода Perseverance. Об этом сообщила пресс-служба NASA.
Отмечается, что панорамное фото в 360 градусов было "склеено" из 142 отдельных фотографий. Эти снимки были сделаны навигационной камерой аппарата Mastcam-Z. Она размещена на верхушке марсохода и способна делать панорамные цветные фото на Красной планете и фотографии в 3D-формате.
Сами камеры должны помочь исследователям оценить геологическую историю, а также атмосферу кратера Джезеро. Кроме того, благодаря камерам команда миссии должна определить, какие породы камней можно будет собрать для дальнейшего возвращения на Землю.
Напомним, недавно марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. За более 6 месяцев полета аппарат преодолел 470 миллионов километров. Впоследствии марсоход прислал на Землю пять фото и первое в истории видео с Марса.