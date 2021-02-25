NASA показало Марс на снимке в 360 градусов

Панорамное фото "склеили" из 142 отдельных фотографий

Марсоход Perseverance Википедия

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделало панорамный снимок с Красной планеты, используя снимки марсохода Perseverance. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Отмечается, что панорамное фото в 360 градусов было "склеено" из 142 отдельных фотографий. Эти снимки были сделаны навигационной камерой аппарата Mastcam-Z. Она размещена на верхушке марсохода и способна делать панорамные цветные фото на Красной планете и фотографии в 3D-формате.

Панорамное фото Марса NASA

Сами камеры должны помочь исследователям оценить геологическую историю, а также атмосферу кратера Джезеро. Кроме того, благодаря камерам команда миссии должна определить, какие породы камней можно будет собрать для дальнейшего возвращения на Землю.

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Напомним, недавно марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. За более 6 месяцев полета аппарат преодолел 470 миллионов километров. Впоследствии марсоход прислал на Землю пять фото и первое в истории видео с Марса.