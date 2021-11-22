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NASA планирует запустить в космос ракету, которая через год собьет астероид

Иллюстративное фото

Начало миссии запланировано на 23 ноября

Американское космическое агентство NASA вместе со SpaceX во вторник, 23 ноября, запустят в космос ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту Double Asteroid Redirection Test (DART). Он через год собьет астероид. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно расчетам ученых, уже осенью следующего года DART столкнется с Дидим - небольшим астероидом, который быстро вращается. Его диаметр составляет 780 метров.

Подчеркивается, что астероид не представляет опасности для Земли, однако NASA выбрало именно его в качестве цели из-за возможности отслеживания изменения его орбиты с помощью наземных телескопов.

Начало миссии запланировано на 23 ноября.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит свою первую миссию по изучению троянских астероидов Юпитера. Корабль совершит 12-летнее путешествие во внешнюю область Солнечной системы.

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