NASA планирует запустить в космос ракету, которая через год собьет астероид

Начало миссии запланировано на 23 ноября

Американское космическое агентство NASA вместе со SpaceX во вторник, 23 ноября, запустят в космос ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту Double Asteroid Redirection Test (DART). Он через год собьет астероид. Об этом сообщает The Guardian .

Согласно расчетам ученых, уже осенью следующего года DART столкнется с Дидим - небольшим астероидом, который быстро вращается. Его диаметр составляет 780 метров.

Подчеркивается, что астероид не представляет опасности для Земли, однако NASA выбрало именно его в качестве цели из-за возможности отслеживания изменения его орбиты с помощью наземных телескопов.

Начало миссии запланировано на 23 ноября.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит свою первую миссию по изучению троянских астероидов Юпитера. Корабль совершит 12-летнее путешествие во внешнюю область Солнечной системы.