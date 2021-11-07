NASA перенесло возвращение корабля Crew Dragon-2 с МКС на Землю: Какая причина

Отстыковку перенесли на одни сутки

Американское космическое агентство NASA объявило о переносе начала возвращения корабля компании SpaceX с астронавтами с Международной космической станции на Землю. Отстыковка корабля от МКС должна была произойти в воскресенье, 7 ноября. Об этом агенство сообщает в своем Twitter .

Отмечается, что причиной переноса начала полета на Землю стала плохая погода в районе приводнения корабля в Атлантике.

Отстыковку перенесли на одни сутки.

"В связи с погодными условиями экипаж Crew Dragon-2 отбудет 8 ноября в 14:05 по времени восточного побережья США (21:05 по Киеву). Приводнение планируется 9 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (10 ноября 05:33 по Киеву)", - говорится в сообщении NASA.

Отмечается, что корабль Crew Dragon-2 должен вернуть на Землю американских астронавтов Мегану Макартура и Шейна Кимбрия, европейского астронавта Томаса Песке и японского астронавта Акихико Хосиде.

Они находились на МКС около 200 дней.

В то же время миссия Crew Dragon-2 доставит с МКС результаты проведенных научных исследований.

Общий вес груза составляет около 240 килограммов.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 21 февраля 2022 года планируется отправить на Международную космическую станцию (МКС) корабль с первым полностью коммерческим экипажем.