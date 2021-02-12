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NASA опубликовала космические снимки "золотых рек" Амазонии

Фото были сделаны еще в декабре прошлого года

"Золотые реки" Амазонии ВВС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) показала кадры, сделанные со спутника, на которых карьеры для незаконной добычи золота в тропических лесах Амазонии в Перу выглядят словно "золотые реки". Об этом пишет BBC.

Эксперты NASA объясняют, что так называемый "золотой" эффект является следствием отражения солнечного света от этих карьеров.

Сообщается, что фото были сделаны еще в декабре прошлого года и служат доказательством ужасных последствий, которые добыча золота несет для региона Мадре-де-Дьос на юго-востоке Перу.

"Золотые реки" Амазонии ВВС

К слову, Перу является ведущим экспортером золота в мире, а регион Мадре-де-Диос ежегодно манит тысячи нелегальных горняков. Добыча золота в этой местности привела к масштабной вырубке лесов.

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Напомним, ранее астрономы из Хьюстонского университета Райса сделали самые подробные кадры галактической туманности Киля (NGC 3372), находящийся в созвездии Киля

 

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