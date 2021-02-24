NASA обнаружило земные микроорганизмы, которые могут выжить на Марсе, но временно

Марс Фото из открытых источников

В NASA предупреждают об опасности заразить другие миры

В рамках эксперимента MARSBOx ученые из NASA и Немецкого аэрокосмического центра обнаружили микроорганизмы, которые могут временно выжить на Красной планете. Об этом сообщает Engadget.

Согласно сообщению, еще в 2019 году ученые запустили несколько грибковых и бактериальных организмов в стратосферу – второй основной слой атмосферы, который расположен над озоновым слоем. Именно этот слой имеет условия, очень напоминающие Марс, и является идеальным местом для отправки образцов. Однако результаты опыта ученые опубликовали только сейчас.

Новости по теме: В поисках жизни на Красной планете: Первые сто дней миссии марсохода Perseverance

Как отмечается, грибки видов Aspergillus niger и Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis, а также бактериальные клетки MASE-IM-9 были помещены внутрь алюминиевого контейнера MARSBOx. Он имел два слоя образцов, нижний из которых был защищен от радиации, чтобы NASA могло отделить влияние радиации от влияния других условий окружающей среды.

Аэростат NASA перенес контейнер в стратосферу, где образцы попадали в марсианские условия и подвергались воздействию УФ-излучения в тысячу раз большего, нежели вызывающего солнечные ожоги. Оказалось, что споры (Aspergillus niger) черной плесени смогли перенести путешествие.

Новости по теме: Марсоход NASA прислал на Землю новые цветные фото планеты

"В рамках долгосрочных миссий на Марс с экипажем мы должны знать, как связанные с человеком микроорганизмы выживут на Красной планете, так как некоторые из них могут представлять опасность для здоровья космонавтов. Кроме того, некоторые микробы могут иметь неоценимое значение для исследования космоса. Они могут помочь нам производить продукты питания и материалы", – рассказала участница команды Немецкого аэрокосмического центра Катарина Симс.

Следует заметить, что в прошлом году NASA обновило свою политику, чтобы лучше предотвращать загрязнение Луны и Марса людьми. В агентстве хотят быть уверенными в том, что во время путешествий не переносят бессознательно организмы или другие загрязнители с Земли в другие миры, ведь это может нести опасность.

Новости по теме: Первые фото с Марса стали очередным мемом в сети

Напомним, накануне марсоход американского космического агентства NASA Perseverance, который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео с Красной планеты.