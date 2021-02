NASA обнародовала аудиозапись с поверхности Марса. Как звучит Красная планета

На записи можно услышать треск и гул с поверхности планеты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнародовало аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которые записал марсоход Perseverance. Звукозапись с Красной планеты опубликовали на Twitter-аккаунте NASA's Perseverance Mars Rover.

"Теперь, когда вы увидели Марс, услышьте это. Возьмите наушники и прослушайте первые звуки, захваченные одним из моих микрофонов", — говорится в твите.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars