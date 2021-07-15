Нарушение прав ЛГБТ: ЕС заявил о начале процедур против Польши и Венгрии

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Процесс о нарушениях двух государств связан с защитой равенства и основополагающих прав человека

Европейская комиссия заявила о начале легальных процедур в отношении Венгрии и Польши по обвинениям в дискриминации ЛГБТ-сообществ. Об этом исполнительный орган Евросоюза сообщил 15 июля, передает "Радио Свобода".

Как пояснили в ЕК, процесс о нарушениях в отношении двух государств связан с защитой равенства и основополагающих прав человека.

"Два государства-члена следовательно имеют два месяца, чтобы дать ответ на аргументы, изложенные Комиссией. В противном случае комиссия может направить им обоснованное мнение и в дальнейшем отправить их в суд Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая процедура в отношении Венгрии связана с новым законом, который запрещает школам использовать материалы, пропагандирующие гомосексуальность.

В частности, еще одним поводом для реакции блока является решение местных властей относительно одного из издательств.

Согласно ему, предприятие должно маркировать книгу, в которой присутствуют ЛГБТ-персонажи, как изображающую "формы поведения, отличающегося от традиционных гендерных ролей".

Сообщается, что процесс в отношении Польши связан с тем, что ряд региональных муниципалитетов страны объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ-идеологии".

Такое решение приняли почти 100 местных органов власти, которые также подписали "семейные хартии" – по словам активистов, этот документ поддерживают только гетеросексуальные женатые пары.

По словам критиков, "свободные от ЛГБТ зоны" поощряют насилие, например, нападения на прайды 2019 года, и вызвали ухудшение ментального здоровья молодых поляков, принадлежащих к ЛГБТ+.

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Напомним, ранее мы писали, что в Венгрии ограничили доступ к информации о гомосексуальности и трансгендерах. Такой шаг вызвал возмущение в ассоциации ЛГБТ-сообщества и правозащитных организациях.