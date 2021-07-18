live
Новости » Мир Читати новину українською

Нападения на журналистов: в Грузии задержали 120 человек

Фото из открытых источников

Оппозиция и журналисты на акции протеста требовали от премьера Грузии уйти в отставку, а от правительства найти и наказать виновных в избиении сотрудников СМИ

После нападений противников ЛГБТ-сообщества на журналистов в Грузии задержаны 120 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Он отметил, что необходимо как можно быстрее выяснить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.

В субботу в столице Грузии Тбилиси у здания парламента на антиправительственный митинг собрались около 300 журналистов оппозиционных телеканалов "ТВ Пирвели", "Мтаварі архи" и "Формула", А также активисты оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Лело".

Участники акции протеста требовали от премьер-министра Ираклия Гарибашвили уйти в отставку, а также найти виновных в избиении журналистов 5 июля, когда планировался марш ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось, что в Грузии оператор общественного вещателя Илия Твалиашвили пострадал 5 июля во время нападения противников ЛГБТ-сообщества. В результате инцидента он частично потерял зрение

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Медведчук: Нынешние власти ставят перед миллионами русскоязычного населения дилемму: либо сохранить свой язык, либо стать гражданами другой страны Медведчук: Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории Медведчук: Нынешняя власть выбрала путь национальной резервации, и этот путь губителен Медведчук: Задача украинской власти решить конфликт между Россией и Украиной с обоюдной выгодой

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект