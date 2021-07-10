Над Польшей снова пронеслись мощные ураганы: Сорваны крыши и подтоплены дома

Над Польшей пронеслись ураганы Фото PAP / Piotr Polak

По состоянию на сегодняшнее утро более 100 тыс. человек в стране остаются без света, непогода вынудила к эвакуации 15-ти скаутских лагерей

Над Польшей снова пронеслись мощные ураганы. Ряд городов пострадали от ливней с грозами и шквалами, прошедших днем 9 июля и ночью на 10 июля. Об этом сообщают местные издания TVN24 и PAP.

Отмечается, что в регионах, которые задела непогода, спасатели совершили по нескольку сотен выездов.

Больше всего вреда погода нанесла в Лодзинском и Силезском воеводстве.

Отмечается, что к утру субботы местные спасатели 5,2 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды, в основном по откачке воды с домов и объектов дорожной инфраструктуры, устранении поломанных деревьев, ликвидации аварии ЛЭП.

Как сообщил представитель Пожарной службы Польши Кшиштоф Баторская, больше всего обращений по ликвидации последствий непогоды получено в Лодзинском и Мазовецком воеводствах в центре страны и Малопольском воеводстве на юге Польши.

По его словам, сорвано или повреждено более 200 крыш зданий, 130 из которых - в Лодзинском воеводстве.

Над Польшей пронеслись ураганы Фото PAP / Piotr Polak

Отмечается, что по состоянию на утро субботы более 100 тыс. человек в стране остаются без света, непогода вынудила к эвакуации 15-ти скаутских лагерей. В некоторых из них несколько воспитанников получили травмы.

Как информируется, в Свентокшиском воеводстве на юге страны в результате сильного порыва ветра сломаны верхние ветви Бартека - одного из старейших дубов Польши, которому около 700 лет.

Институт метеорологии Польши предупреждает, что негативные атмосферные явления еще будут наблюдаться в течение субботы в Свентокшиском, Малопольском и Подкарпатском воеводствах на юге.

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Напомним, ранее мы писали, что Варшаву накрыл мощный ураган. В городе выпала полумесячная норма осадков. Из-за значительных осадков были затоплены улицы, а на главных дорогах образовались пробки. Местами выпало до 40 литров воды на квадратный метр.