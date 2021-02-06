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Над частью Франции небо стало оранжевым из-за песка из Сахары. Фото

Песок через Средиземное море принес антициклон

Во Франции небо над частью страны приобрело оранжевый оттенок, поскольку антициклон принес песок из Сахары. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что горячий ветер принес через Средиземное море много мелкого песка. Особенно это наблюдается на востоке Франции. Из-за песка во многих горных районах снег получил желтоватый цвет, а на горнолыжных курортах сейчас трудно спуститься на лыжах.

Водителям во избежание царапин на стекле рекомендуют не включать дворники с водой, а смывать песок на автозаправках сильной струей.

Сейчас облака с тоннами песка постепенно перемещаются в сторону северных регионов Франции. В частности, в Париже небо уже меняет оттенок, а ранее это произошло в Тулузе и Лионе.

Известно, что подобное явление является довольно редким для этого времени года, ведь обычно оно происходит ближе к весне. При этом горячий воздух в ближайшее время должен повысить температуру на Корсике с +10 до +25 градусов по Цельсию. Также предполагается, что необычное явление в виде оранжевого неба можно будет увидеть во Франции и завтра, 7 февраля.

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Напомним, прошлой осенью в результате масштабных лесных пожаров небо над американским Сан-Франциско стало багрового цвета. Тогда в соцсетях люди начали сравнивать город с Марсом и локациями к фильму "бегущий по лезвию 2049".

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