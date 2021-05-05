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Наблюдательный совет Facebook одобрил блокировку Трампа в соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп

 Jonathan Ernst / Reuters

Впрочем, там подчеркнули, что бессрочная блокировка была ошибочной

Наблюдательный совет Facebook поддержал блокировку профиля бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

В наблюдательном совете считают, что ситуация с Трампом может сигнализировать мировым лидерам, как компания будет вести себя с нарушителями правил поведения в социальной сети. 

Кроме того, правление ожидает от Facebook определения пропорционального ответа на действия нарушителей, которые будут использоваться и к другим пользователям платформы. На это компании дали полгода. 

Наблюдательный совет Facebook - независимый орган, призванный решать противоречивые ситуации в отношении социальной сети. Ее решения являются окончательными и не могут быть обжалованы. В то же время, компания также попросила наблюдательный совет предоставить рекомендации, как лучше обращаться с профилями политиков. 

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Facebook, Instagram и Twitter, Ранее сообщалось, что Дональд Трамп запустил свой собственный сайт, через который он сможет общаться со своими поклонниками

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