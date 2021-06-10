На заседании суда по делу МН17 представили новые телефонные разговоры обвиняемых

Во всех разговорах речь шла о "Буке" и о том, что удалось сбить “Сушку”

Как отмечается, обвиняемый Сергей Дубинский в разговоре с мужчиной по прозвищу Боцман, который состоялся 17 июля 2014 года в 17:42, говорит, что удалось сбить "Сушку" (то есть истребитель Вооруженных сил Украины), потому что НВФ получили "Бук-М". Дубинский также сказал, что "после того, как утром получили "Бук-М", им стало легче вести боевые действия.

Кроме того, в разговоре Дубинского с другим мужчиной, Игорем, который произошел в 18:20, говорилось, что журналисты сообщают, что в 80 км от Донецка сбит "Боинг". Сначала Дубинский думает, что речь идет о "Сушке", которую приняли за "Боинг". Однако когда становится понятно, что сбит пассажирский самолет, НВФ начинают говорить, что вроде бы "Сушка" сбила "Боинг", а они сбили "Сушку".

Также отмечается, что другой обвиняемый Леонид Харченко 17 июля 2014 года в 21:32 обсуждал по телефону с бойцом Гилазовым то, что потерялся боец из экипажа "Бук".

В тот же день, в разговоре Харченко с обвиняемым Олегом Пулатовым, который произошел в 21:40, речь идет об экипаже установки "Бук". В частности, Харченко отметил, что "ребят из коробочки новой нет".

На заседании еще был обнародован фрагмент разговора обвиняемых Игоря Гиркина и Дубинского, состоявшегося утром следующего дня после катастрофы. В ней Дубинский говорит, что "Бук" уже в РФ: "Машина уже давно в России находится".

На заседании достаточно подробно были представлены видео и карты транспортировки ЗРК "Бук".

"Все обнародованные материалы являются результатом расследования, а суд свое мнение выскажет только после завершения рассмотрения дела по существу", - отметил судья Дагмар Костер.

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Напомним, на заседании суда в Нидерландах, которое состоялось 8 июня, показали фото фрагментов ракеты, попавшей в борт самолета рейса МН17 в июле 2014 года. Три из четырех обломков соответствуют ракете 9М38М1, другой может быть как от ракеты 9М38, так и 9М38М1.