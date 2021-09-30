На юге Турции ведутся раскопки древнего города эпохи эллинизма
Сейчас археологи проводят реставрационные работы в театре, святилище и храме
На территории поселка Узунджабурч в южной турецкой провинции Мерсин археологи проводят раскопки древнего города эпохи эллинизма. Об этом сообщил Hürriyet Daily News.
По словам руководителя раскопок - преподавателя кафедры археологии университета Мерсина профессора Умита Айдиноглу, раскопки и реставрационные работы проводятся в театре, святилище, храме и части башни древнего города.
"Узунджабурч был административным и религиозным центром региона в эпоху эллинизма. Большинство сооружений под землей, но они хорошо сохранились", - отметил он.
Как известно, работы проводит группа из 50 археологов, а финансирует их министерство культуры и туризма.
В общем, эллинистический период, или эллинизм - этап в истории стран Восточного Средиземноморья с 323 до 30 года до н. э., который продолжался со времени смерти Александра Македонского до завоевания этих территорий Римом.
Напомним, что ранее во время археологических раскопок на объектах программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" в Львовской и Полтавской областях, украинские археологи нашли коллекцию древних керамических артефактов. Самые древние из находок имеют более 7 тысяч лет.
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