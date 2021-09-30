На юге Турции ведутся раскопки древнего города эпохи эллинизма

Hürriyet Daily News

Сейчас археологи проводят реставрационные работы в театре, святилище и храме

На территории поселка Узунджабурч в южной турецкой провинции Мерсин археологи проводят раскопки древнего города эпохи эллинизма. Об этом сообщил Hürriyet Daily News.

По словам руководителя раскопок - преподавателя кафедры археологии университета Мерсина профессора Умита Айдиноглу, раскопки и реставрационные работы проводятся в театре, святилище, храме и части башни древнего города.

"Узунджабурч был административным и религиозным центром региона в эпоху эллинизма. Большинство сооружений под землей, но они хорошо сохранились", - отметил он.

Как известно, работы проводит группа из 50 археологов, а финансирует их министерство культуры и туризма.

В общем, эллинистический период, или эллинизм - этап в истории стран Восточного Средиземноморья с 323 до 30 года до н. э., который продолжался со времени смерти Александра Македонского до завоевания этих территорий Римом.

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Напомним, что ранее во время археологических раскопок на объектах программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" в Львовской и Полтавской областях, украинские археологи нашли коллекцию древних керамических артефактов. Самые древние из находок имеют более 7 тысяч лет.

Кроме этого, в Лугинском районе Житомирской области поисковики наткнулись на захоронение 12 немецких солдат времен Второй мировой войны. Останки были найдены во время проверки информации от местных жителей о якобы похороненных в этом месте красноармейцах.