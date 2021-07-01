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На юге Испании произошел масштабный пожар: Горят склады с хамоном

Со вчерашнего дня огонь распространился уже на четыре здания

В городе Отура, что на юге Испании, со вчерашнего дня пылают склады с хамоном. Об этом сообщает Ahora Granada.

Согласно сообщению, пожар вспыхнул в среду, 30 июня, во второй половине дня. Столб дыма, вызванный возгоранием, был виден за несколько километров от места происшествия.

Сейчас огонь распространился на четыре здания, в одном из которых сушится хамон.

Как отмечается, к тушению пожара привлекли военную авиацию.

О пострадавших пока никакой информации нет. Причины возгорания устанавливаются.

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Напомним, вчера сообщалось, что в Тернопольской области уже вторые сутки спасатели пытаются ликвидировать пожар на свалке в селе Малашовцы неподалеку от областного центра.

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