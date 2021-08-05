На юге Франции разбился самолет, есть погибшие

Фото из открытых источников

Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии

В департаменте Савойя, что на юге Франции, упал небольшой самолет с туристами, в результате чего три человека погибли. Об этом сообщает портал France Info.

Авиакатастрофа произошла в четверг, 5 августа, на дороге, ведущей к перевалу Глендон в городе Сен-Коломбан-де-Вильяр. Самолет с четырьмя людьми на борту разбился около 15:00.

Трое погибли в результате катастрофы, а четвертый, что катапультировался из самолета, в тяжелом состоянии. Его доставили на вертолете в больничный центр Лионского университета.

Самолет, взлетевший из летного клуба в Атлантической Луаре, загорелся вскоре после катастрофы.

На месте аварии находятся около 30 пожарных, а также жандармы и медики.

"Обстоятельства катастрофы пока неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования", - заявили в местной префектуре.

Новости по теме: Появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье