На территории древнего города в Турции археологи нашли уникальные погребения

Раскопки начали еще в 2019 году

На территории турецкой провинции Бурдур, в древнем городе Кибира, который входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, археологи нашли кладбище с 30 уникальными захоронениями. Об этом сообщает Hürriyet.

Согласно сообщению, Кибира является одним из крупнейших древних городов Турции, где сохранилось немало зданий, датированных от IV века до н. э. до VII-VIII века н. э.

Новости по теме: В Турции археологи нашли следы щенка 1500-летней давности

Так хорошо сохранившееся захоронение обнаружили на территории разрушенной землетрясением христианской базилики, где первые раскопки начали проводить еще в в 2019 году.

По мнению специалистов, базилика была ключевым местом религиозных собраний общины города в IV в. н. э., а благодаря найденным захоронениям можно будет больше узнать о традициях, религии, жизни горожан того периода.

Новости по теме: Турецкие археологи обнаружили храм Афродиты возрастом 2500 лет

"Наша цель - раскопать это здание (базилику - ред.) в течение следующих двух лет, начать реставрационные работы и сделать эту важную достопримечательность туристическим объектом", - отметил археолог Дюзгюн Таркан.

По его словам, сооружение достаточно большое, имеет прямоугольную удлиненную форму и разделено на три зала с двумя рядами колонн. Вполне возможно, что найденные захоронения принадлежали представителям высшего духовенства.

Новости по теме: В Турции нашли загадочное древнее царство. Фото

Напомним, ранее турецкие археологи показали древние римские монеты, которые были найдены во время раскопок в древнем городе Айзаной.