Швеция усиливает карантин: Что стоит знать путешественникам

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Ранее барам и ресторанам было запрещено продавать алкоголь после 20:00

С понедельника, 1 марта, в Швеции будут усилены карантинные ограничения, согласно которым рестораны будут закрываться на полтора часа раньше. Об этом пишет The Local.

В частности, новые ограничения будут распространяться на все заведения общественного питания независимо от того, подают ли в заведениях алкогольные напитки.

Ранее барам и ресторанам было запрещено продавать алкоголь после 20:00, но из-за пробелов в законе они могли обойти эти запреты. Однако теперь им придется закрываться в 20:30.

По словам главы правительства Швеции Стефана Левена, расстояние - самая эффективная мера для сдерживания распространения коронавируса.

"После года с COVID-19 мы знаем, что должны держаться на расстоянии. Это самая эффективная мера для сдерживания распространения вируса. Сейчас не время расслабляться. Не должно быть толпы ни на заправочных станциях, ни в лавках, ни где-либо еще", - сказал Левен.

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Напомним, ранее министр здоровья Польши Адам Недзельский сообщил, что в связи с приближающейся третьей волной пандемии коронавируса вернутся некоторые из ограничений. Новые правила начнут действовать с субботы, 27 февраля.