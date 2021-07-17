На "Славянском базаре" в Витебске открыли День молодежи

БЕЛТА

В Витебске сегодня торжественно открыли День молодежи на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.

Начался день с арт-парада "Беларусь единая!", его участники прошлись по части улицы Ленина. Затем на сцене на площади Победы дали старт молодежному форуму. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев пожелал молодым людям хорошего настроения и интересного дня в Витебске.

"За вами будущее, посмотрите друг на друга, и вы увидите нашу страну в своем отражении. Молодежь у нас порядочная, грамотная, культурная, спортивная - это все вы, гордость страны. Мы верим, что будем радоваться, когда вы будете руководить страной, предприятиями. В этом и есть логика жизни: вы приумножите то, что сделали предыдущие поколения", - сказал он.

Министр образования Игорь Карпенко отметил, что Витебская область стала центром притяжения самой креативной, энергичной молодежи.

"Особенно приветствую интересные проекты, которые реализуются не первый год. Те, кто реализовывал различные инициативы, включая наш молодежный поезд, находятся здесь. Убежден, что вы приехали сюда со своими идеями, которые в будущем будут воплощены. Только преемственность поколений будет способствовать поступательному развитию Беларуси", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, в белорусском Витебске 15 июля стартовал юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, "Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.