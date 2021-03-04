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На Сицилии вулкан Этна выбросил столб пепла на 12 километров

Вулкану Этна. Остров Сицилия. Италия Ansa

Из-за ветра вулканический пепел накрыл город Катанию

На итальянском острове Сицилия второй раз за два дня произошло извержение вулкана Этна. Об этом сообщает ANSA.

Согласно сообщению, столб пепла был виден на высоте до 12 километров. Из-за ветра на юго-востоке Италии вулканический пепел накрыл город Катанию.

В то же время аэропорт города, что на востоке Сицилии, продолжал свою деятельность.

 

Отмечается, что в нескольких городах и поселках, южнее Этны, среди которых Николоси, Трекастагни, Аки Сант Антонио и Сан Грегорио, были найдены небольшие части камней, которые были выброшены из самого вулкана.

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Напомним, 16 февраля на Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождается выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

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