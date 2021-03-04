На Сицилии вулкан Этна выбросил столб пепла на 12 километров

Из-за ветра вулканический пепел накрыл город Катанию

Согласно сообщению, столб пепла был виден на высоте до 12 километров. Из-за ветра на юго-востоке Италии вулканический пепел накрыл город Катанию.

В то же время аэропорт города, что на востоке Сицилии, продолжал свою деятельность.

E' 'irrequieta' l'Etna, con un carico di energia interna da 'scaricare' all'esterno. Così, a sei ore dal precedente nella notte scorsa, il vulcano fa registrare il decimo evento parossistico dal 16 febbraio scorso con fontane di lava, alte 300 metri. #ANSA https://t.co/4YK34QNXS8 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 4, 2021

Отмечается, что в нескольких городах и поселках, южнее Этны, среди которых Николоси, Трекастагни, Аки Сант Антонио и Сан Грегорио, были найдены небольшие части камней, которые были выброшены из самого вулкана.

Новости по теме: Столб пепла на 5 км вверх: В Индонезии проснулся вулкан

Напомним, 16 февраля на Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождается выбросом вулканического пепла и потоком лавы.