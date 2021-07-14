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На Сицилии снова проснулся вулкан Этна

Извержение вулкана на острове Сицилия. Фото з открытых источников

Власти не закрывали авиапространство над аэропортом сицилийского города

На острове Сицилия в Италии в среду вновь произошло извержение вулкана Этна. Об этом сообщает ANSA.

Облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте в шесть километров вблизи Катании. Также было зафиксировано извержение лавы.

В то же время власти не закрывали авиапространство над аэропортом сицилийского города.

По данным ученых итальянского Института вулканологии INGV, это был последний "пароксизм" в новой фазе вулканической деятельности Этны, которая началась в середине февраля.

INGV также заявил, что нашел "сердце" вулкана, которое способствует активности и увеличению энергии внутри вулкана.

Новости по теме: На Сицилии вулкан Этна выбросил столб пепла на 12 километров

Ранее сообщалось, что на острове Сицилия в Италии вулкан Этна выбросил столб пепла и частицы лавы на высоту 9 км.

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