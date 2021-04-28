На схождение Благодатного огня пустят 2,5 тысячи верующих

В Храм Гроба Господня впустят членов делегаций из Кипра, Болгарии, Беларуси, Молдовы, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана

"Церемония схождения Благодатного огня в этом году, как и в прошлом году, будет проходить в рамках правительственных рекомендаций и ограничений в связи с коронавирусной пандемией", - отметила Регев.

По ее словам, нынешняя церемония состоится при участии 2,5 тыс. верующих, которые будут отвечать рекомендациям "зеленого стандарта" безопасности, из 11 стран.

В частности, в Храм Гроба Господня впустят членов делегаций из Кипра, Болгарии, Беларуси, Молдовы, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана.

По предварительному плану прохождения церемонии, она начнется в 09:30 по израильскому времени и продлится примерно до 14:15. Впоследствии огонь передадут представителям иностранных делегаций, которые уже с 15:30 смогут повезти огонь к верующим своих стран из аэропорта Бенгурион.

По традиции, христиане восточного обряда ждут схождения Благодатного огня в Иерусалиме в Великую субботу, когда верующие вспоминают о пребывании Христа в гробе. В этом году этот день приходится на 1 мая.

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