На саммите G7 поддержали Украину и пообещали следить за агрессией РФ

США, Германия и Франция подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины

На саммите "Большой семерки" , который проходит в Лондоне подтвердили поддержку суверенитета Украины. В частности, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан продолжат следить за российской агрессией. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США .

Как отмечается, Блинкен и Ле Дриан "на полях" саммита G7 обсудили Россию, Украину, а также ситуацию в Чаде, Камеруне и Ливане.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции, согласились внимательно следить за агрессией России против Украины", - подчеркнули в Штатах.

Кроме того, Хайко Маас и Энтони Блинкен обсудили Украину и "Северный поток-2". Министр иностранных дел Германии подчеркнул важность поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.

"Госсекретарь США также выразил решительную оппозицию газопроводу "Северный поток-2". Госсекретарь и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении Госдепа.

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Напомним, ранее Государственный департамент США опубликовал отчет о соблюдении прав человека в Украине, который предоставляется на рассмотрение Конгресса. Среди прочего в документе обратили внимание на случаи убийств в Украине, пыток, проблемы с независимостью судебной власти, злоупотреблениях в условиях конфликта на Донбассе, серьезные ограничения свободы слова, СМИ и выражения в Интернете, включая акты насилия, угрозы насилия или необоснованные аресты или судебные преследования журналистов, цензуре и блокировки вебсайтов, насилие или угрозы насилия на почве антисемитизма.