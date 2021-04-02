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На российском телевидении в понедельник выйдет уже второй сезон сериала от "Квартала 95"

Фото из открытых источников

В понедельник, 5 апреля, на российском телеканале "СТС" начнет выходить второй сезон комедийного сериала "Папик", снятого "Студией Квартал 95", один из основателей которой президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает "Страна", выход сериала анонсирован на официальном сайте "СТС".

В сериале речь идет о пенсионере Александре, который решил привести себя в порядок и приятно провести время перед смертью. Он делает новую прическу и идет гулять по клубам, где встречает молодую девушку Лизу. Утром они просыпаются вместе.

Как отмечалось, уже по первой серии "Папика" можно сделать вывод, что многосерийный фильм изначально готовился с перспективой продажи в Россию. Причем снимали его уже после победы Зеленского на выборах президента. В кадрах появляются счета ЖКХ, которые напечатаны на русском языке.

На российском телеканале покажут сериал

Напомним, первый сезон "Папика" начал выходить на СТС в прошлом году. В мае 2019 года, став президентом, Владимир Зеленский вышел из бизнеса "Квартал 95" и передал свою часть партнерам. После этого отвечать за то, кому продавать фильмы стала шведская компания.

Ранее скандал разгорелся вокруг другого сериала "95 квартала" - "Слуга народа",  с Зеленским в главной роли. Права на него купил один из российских развлекательных телеканалов, но после показа первых серий его сняли с эфира.

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