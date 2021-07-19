На пост Столтенберга претендуют три кандидата: Может быть назначена женщина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в сентябре 2022 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в сентябре 2022 года. В штаб-квартире Североатлантического альянса начались обсуждения кандидатуры на пост генсека НАТО. Об этом сообщает Politico .

Ожидается, что преемник Столтенберга будет представлен на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.

Как отмечается, в списке потенциальных кандидатов появились три имени: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Преимущество Грабар-Китарович, которая была первой женщиной-президентом Хорватии с 2015 по 2020 год, в том, что она уже работала в штаб-квартире НАТО как помощник генсекретаря по общественной дипломатии с 2011 по 2014 год.

Она может похвастаться одним из самых впечатляющих резюме среди потенциальных будущих глав НАТО: занимала посты министра Европы и министра иностранных дел Хорватии; сыграла важную роль в успешном принятии страны в ЕС и НАТО; работала послом страны в США с 2008 по 2011 год, что обеспечивает ей прочные связи в Вашингтоне, который будет иметь решающее значение при принятии решения по НАТО.

В свою очередь, некоторые наблюдатели за НАТО говорят, что выбор генерального секретаря из стран Балтии, в частности Дали Грибаускайте, может быть воспринят как слишком враждебное отношение к Москве, в то время, как президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом.

При этом шансы президента Эстонии Керсти Кальюлайд может увеличить и то обстоятельство, что Эстония одна из немногих стран НАТО, которая выполнила требование о выделении двух процентов ВВП на оборону. Исходя из этой логики, удача может улыбнуться и президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Среди других западноевропейских чиновников, которые потенциально могут оказаться в этом списке - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который сейчас работает над формированием новой правительственной коалиции, и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее исполняла обязанности премьер-министра.

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