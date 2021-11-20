На польско-белорусской границе обнаружили несколько попыток прорыва мигрантов

Ситуация на польско-белорусской границе Полиция Польши

Самая большая группа из них насчитывала около 200 иностранцев

За минувшие сутки Польша зафиксировали несколько попыток прорыва границы большими группами мигрантов с юга. Об этом говорилось в Twitter Пограничной службы страны.

“Вчера на польско-белорусском участке границы, который защищается пограничным отделом в Дубичах Церковных, произошло несколько попыток силового прорыва границы. Самая большая группа (мигрантов-ред.) составляла около 200 иностранцев, остальные – по несколько десятков человек”, - говорится в сообщении.

При этом, иностранцы вели себя агрессивно: кидали камни, петарды, применяли против поляков перцовый газ.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 195 попыток нелегального пересечения границы мигрантами с юга, в отношении 82 человек изданы постановления об оставлении территории Польши.

Также белорусская сторона отреагировала на письмо главы Пограничной службы Польши Томаша Праги о том, что Варшава рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения между обеими странами в пункте пропуска Кузнеца-Брузги за агрессивные действия в отношении поляков мигрантов и белорусских спецслужб.

А в ответ на это глава Пограничной службы РБ Анатолий Лаппо отметил, что Минск хочет полного восстановления работы пункта пропуска Кузнеца-Брузги, в частности автомобильного сообщения, которое Польша приостановила неделю назад. С белорусской стороны границы сейчас там уже нет мигрантов, а коммунальщики очищают территорию от мусора и дров, которые были привезены в лагерь мигрантов у границы.

Новости по теме: Миграционный кризис: Украина определила до 10 потенциально уязвимых участков на границе

Напомним, что за 18 ноября произошли две большие попытки силового прорыва польско-белорусской границы. Пострадало четверо польских военных.